Петербургские полицейские половину ночи искали в лесных сугробах пакет с наркотиками

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Петербургские полицейские половину ночи искали в лесных сугробах пакет с наркотиками
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сегодня стали известны детали операции задержания наркодилера, которую полицейские Санкт-Петербурга провели в ночь с третьего на четвёртое февраля.

Примерно в половине десятого вечера сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в торговле запрещёнными веществами. Это случилось в лесу посёлка Песчаный. Однако, прежде чем начать общение с подозреваемым, полицейским пришлось совершить пробежку по лесным сугробам, так как молодой человек решил уклониться от беседы и бросился бежать по лесу. Когда не желающий контактировать с сотрудниками гражданин был всё же задержан, выяснилось, что беглец успел выбросить в снег находящиеся при нём наркотики.

Поиски затянулись на несколько часов, однако в итоге спрятанный пакет был обнаружен. В нём находилась смесь психотропных препаратов общим весом более 1,6 килограмм. Задержанного отвезли в Курортное отделение полиции и составили в отношении его протокол о потреблении психотропных веществ без медицинских назначений.

Правоохранителями заведено уголовное дело о попытке сбыта наркотиков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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