В Петербурге во время аварии пострадали двое подростков: Возможная виновница ДТП ненамного старше пострадавших

Сегодня стали известны детали дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали двое шестнадцатилетних подростков. Одна из участниц ДТП, которая предположительно стала его виновницей, за минувший год не менее тридцати раз была привлечена к ответственности за превышение скорости. Причём девушке всего двадцать лет.

Инцидент произошёл накануне, в районе дома номер девять по проспекту Наставников. Разворачивающийся «Форд», за рулём которого сидела молодая любительница быстрой езды, въехал в «Шевроле», управляемый взрослым мужчиной. В салоне кроме него находились двое несовершеннолетних – ученик девятого класса и учащийся колледжа.

В результате аварии обоих молодых людей пришлось отправить в больницу им. Раухфуса. Состояние обоих расценено как среднетяжёлое – один из ребят получил закрытый перелом носа, у второго разбит лоб.

О предположительной виновнице аварии известно, что она работает в салоне, торгующем автомобилями - сообщают некоторые источники.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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