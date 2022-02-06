Полицейскому из Петербурга пришлось ловить попутку, чтобы догнать лихача, разбившего его машину

Сотрудник ДПС Северной столицы был вынужден голосовать на ночной дороге, чтобы настичь неаккуратного водителя, врезавшегося в его автомобиль на перекрёстке. Погоня на частном транспорте увенчалась успехом лишь частично: из двоих мужчин, находящихся в машине, пошедшей на таран, поймать удалось только пассажира. Того, кто сидел за рулём, пока ищут.

Детали произошедшего позапрошлой ночью инцидента пресс-служба петербургского главка МВД сообщила только сегодня. Согласно озвученной информации, столкновение произошло на перекрёстке Витебского проспекта и Бассейной улицы. Пролетевшая на красный свет иномарка ударила патрульный автомобиль в заднюю часть корпуса, после чего проехала ещё чуть менее полукилометра. Потом водитель и пассажир бросились в бега.

Пустившийся в погоню за нарушителями полицейский смог задержать только одного из находившихся в салоне людей – двадцатилетнего молодого человека. Однако, как позже выяснилось, управлял транспортным средством не он.

Поиски водителя продолжаются, постановление о возбуждении административного дела уже подготовлено.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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