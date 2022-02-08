«МК»: Почему в РФ за год умерло свыше миллиона человек

Статистика 2021 года показала, что минувший год стал для России рекордным по смертности. Об этом сообщил представитель группы «Европейский диалог» Евгений Гонтмахер, передает МК .

Он подчеркнул, что рекордные показатели смертности – это результат «глубинной проблемы» российского здравоохранения, а не только следствие пандемии COVID-19, которая повысила нагрузку на больницы.

«Она кроется в простом недостатке финансирования отрасли. В РФ медицине уделено не более 4% ВВП, а к 2024 году этот показатель может даже снизиться на 0,5%. В странах, где продолжительность жизни выше российской, он превышает 6%. Также возникает по стране нехватка профессионального медицинского персонала, неудовлетворительное состояние множества больниц», – сообщил Гонтмахер.

Негативное влияние, отмечает Гонтмахер, ощущается из-за того, что система здравоохранения попала в «тиски обязательного медстрахования». Сейчас, по его словам, ситуация отличная от 90-х, когда пришлось в экстренном порядке вводить ОМС.

Эксперт говорит о том, что на данный момент важно сделать выводы и внести изменения, которые бы позволили системе здравоохранения функционировать более успешно и отвечать современным реалиям.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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