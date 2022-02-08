«МК»: Почему в РФ за год умерло свыше миллиона человек

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«МК»: Почему в РФ за год умерло свыше миллиона человек
В России
Фото из открытых источников

Статистика 2021 года показала, что минувший год стал для России рекордным по смертности. Об этом сообщил представитель группы «Европейский диалог» Евгений Гонтмахер, передает МК.

Он подчеркнул, что рекордные показатели смертности – это результат «глубинной проблемы» российского здравоохранения, а не только следствие пандемии COVID-19, которая повысила нагрузку на больницы.

«Она кроется в простом недостатке финансирования отрасли. В РФ медицине уделено не более 4% ВВП, а к 2024 году этот показатель может даже снизиться на 0,5%. В странах, где продолжительность жизни выше российской, он превышает 6%. Также возникает по стране нехватка профессионального медицинского персонала, неудовлетворительное состояние множества больниц», – сообщил Гонтмахер.

Негативное влияние, отмечает Гонтмахер, ощущается из-за того, что система здравоохранения попала в «тиски обязательного медстрахования». Сейчас, по его словам, ситуация отличная от 90-х, когда пришлось в экстренном порядке вводить ОМС.

Эксперт говорит о том, что на данный момент важно сделать выводы и внести изменения, которые бы позволили системе здравоохранения функционировать более успешно и отвечать современным реалиям.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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