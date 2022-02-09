Жители Петербурга продолжают попадать в больницы после падения льда с крыш

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Жители Петербурга продолжают попадать в больницы после падения льда с крыш
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

По сообщению правоохранительных органов, число петербуржцев, пострадавших в результате падения глыб льда со зданий, выросло на три человека. В основном у людей диагностируются черепно-мозговые травмы и ушибы.

Напомним, что в понедельник молодая двадцатиоднолетняя девушка попала в Мариинскую больницу с ЧМТ. На следующий день после неё в медучреждение доставили семидесятилетнего мужчину, на голову которого упала сосулька. Пожилому человеку повезло больше: после оказания необходимой медицинской помощи врачи сочли, что его состояние позволяет долечивать ушибы дома.

Вчера гематомой лба закончился проход по Балтийскому переулку для пятидесятивосьмилетней женщины, позавчера глыба льда упала на беременную петербурженку на улице Белы Куна. В тот же день на Большом Самсониевском проспекте в результате обрушения ледяной массы погиб дворник.

Помимо этого, вчера стало известно о падении снега в Центральном районе на коляску с ребёнком. Малышу поставили диагноз ушиб живота.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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