Суд Петербурга признал незаконным цитирование незапрещённой литературы

Накануне прокуратура Приморского района Северной столицы смогла добиться довольно неоднозначного прецедента в современном судопроизводстве. Петербургский коммунист Алексей Филиппов был оштрафован за цитату афоризма французского философа Жана-Поля Сартра, характеризующую отношение последнего к антикоммунизму. Парадокс ситуации заключается в том, что произведения Сартра в нашей стране не запрещены и любой желающий может их изучать. Однако суд согласился с доводами обвинения, полагающего, что, цитируя философа, Филиппов занимался возбуждением ненависти либо вражды, а равно унижением человеческого достоинства, за что теперь должен будет заплатить штраф.

Самое примечательное, что основные обвинители на всех трёх судебных заседаниях не присутствовали. На вчерашнем заседании обвинение представлял сотрудник прокуратуры Приморского района, однако на нём же по причине болезни отсутствовала представитель СПбГУ, автор лингвистической экспертизы. Тем не менее, суд не стал переносить рассмотрение дела.

Несмотря на доводы зашиты, указывающей на ряд процессуальных нестыковок и доступность "крамольной" фразы в издаваемой на территории России политической литературе, Алексей Филиппов признан виновным. Его адвокат заявила, что постановление суда будет обжаловаться «вплоть до последней возможной инстанции».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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