Ситуацию с многократно вакцинированным Жириновским профессор Воробьев назвал уроком для всех

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Ситуацию с многократно вакцинированным Жириновским профессор Воробьев назвал уроком для всех
В России
Фото из открытых источников

Доктор медицинских наук Павел Воробьев считает, что ситуация с заболевшим коронавирусом лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которого пришлось госпитализировать, невзирая на восемь прививок от КВИ, должна стать уроком для всех. Об этом профессор заявил в беседе с агентством Ura.Ru.

Из его слов следует, что больше - не значит лучше. Во всяком случае, с вакцинацией так точно.

«Многократная вакцинация, в первую очередь, всегда вредна, поскольку на время ослабляет иммунитет. Если ее делать регулярно, то у людей развивается состояние иммунитета, похожее на состояние СПИДа», – пояснил Павел Воробьев.

Доктор наук добавил, что многократная вакцинация способна спровоцировать гипериммунную реакцию.

«У него (у Владимира Жириновского, - прим. ред.) как раз гипериммунная реакция. Течение болезни быстрое и тяжелое, это может быть связано с вакцинацией», – заключил собеседник издания.

Девятого февраля новостные ленты российских СМИ начали пестреть сообщениями о том, что известный политик Владимир Жириновский госпитализирован в Москве после заражения омикрон-коронавирусом. Лидер ЛДПР находится в Центральной клинической больнице Москвы. Пресс-служба партии проинформировала о том, что Владимир Вольфович чувствует себя нормально, тогда как некоторые СМИ сообщали о тяжелом течении заболевания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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