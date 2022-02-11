Профессор Шафалинов объяснил, почему многократно привитый от COVID Жириновский заболел коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов рассказал журналистам, почему 8 сделанных ранее прививок от коронавируса не спасли российского политика Владимира Жириновского от COVID-19. Специалист считает, что частой вакцинацией лидер ЛДПР нарушил все правила и просто «посадил» свою иммунную систему.

И то, что Жириновский попал в больницу в тяжелом состоянии, не говорит, что вакцинация - бесполезное действие. Но увлекаться прививками не стоит - важно придерживаться рекомендаций врачей.

«Это закономерность, - сказал Шафалинов, выступая в эфире «ЦарьГрада» . - Если вы сделали даже две прививки, не делайте третью, а если сделали три, не делайте четвёртую, потому что с каждой следующей прививкой ваш иммунитет теряет всё больше и больше».

Профессор Шафалинов уверен, что Владимир Жириновский частыми вакцинациями посадил свой иммунитет, и теперь он стал уязвимым не только перед ковид-омикроном, но и перед другими заболеваниями. Теми, с которыми ранее иммунитет мог справиться с легкостью.

Напомним, о том, что Владимир Жириновский, восемь раз вакцинированный, попал в больницу с коронавирусом, СМИ сообщили 9 февраля. Большинство отечественных светил науки и медицины считают, что заболевание стало следствием «посаженного» иммунитета.

Профессор Павел Воробьев, как сообщает ИА Информинг, заявил, что случившееся с Владимиром Вольфовичем должно стать уроком для всех. При регулярной многократной вакцинации у людей развивается состояние иммунитета, похожее на состояние при СПИДе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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