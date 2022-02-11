Россия может выпустить по силам НАТО одновременно 536 ракет

Россия имеет в Черном море большое количество субмарин и кораблей. Ее военные силы в этом регионе превосходят силы Североатлантического альянса. Если начнется полномасштабный конфликт, ВМФ РФ может уничтожить силы НАТО всего одним залпом из 536 крылатых ракет. Находящиеся в черноморском регионе российские надводные корабли способны одновременно выпустить 104 ракеты. Субмарины класса «Варшавянка», имеющие в арсенале крылатые ракеты «Калибр», могут одновременно выпустить 24 снаряда.

Если учесть количество ОТРК «Искандер» и «Искандер-М», которые состоят на вооружении региона, число запускаемых одним залпом ракет составит 272 единицы. Эти комплексы могут атаковать наземные цели НАТО 272 боеприпасами. Помимо прочего, стоит обратить внимание на возможности российских береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», которые позволяют произвести пуск еще 136 ракет. Стоит сказать, что количество таких залпов неограниченно, пишет avia.pro .

Страны НАТО, у которых нет эффективных систем ПВО/ПРО, попросту неспособны эффективно действовать против возможностей ВМФ РФ, поэтому они не смогут отразить такую атаку. Таким образом, можно сделать вывод о том, что одновременный удар большим количеством крылатых ракет гарантированно уничтожит силы противника.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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