Военные РФ успешно захватили сверхсекретное оборудование с американской АПЛ Virginia

Российские моряки смогли приватизировать сверхсекретное вооружение с американской подлодки «Вирджиния» — затопленное оборудование было обнаружено в нескольких километрах от российского острова Уруп. По предположению экспертов, вследствие халатности экипажа американской АПЛ, сверхсекретное вооружение оказалось затопленным, после чего его и нашли российские военные, передает «Avia.pro».

После инцидента с вторжением американской подлодки в российские территориальные воды вблизи Курил, российские военные обнаружили сверхсекретное оборудование гидроакустического противодействия, которое оказалось затопленным недалеко от острова Уруп. Предполагается, что именно с помощью такого устройства АПЛ «Вирджинии» удалось уйти от удара российского боевого корабля, который намеревался прекратить дальнейшие маневры субмарины.

Эксперты отмечают, что задействованная американцами технология предназначена для противодействия нападению, однако не предназначена непосредственно для ведения боя. Указывается, что потеря американской подлодкой такого ценного оборудования станет огромным плюсом для РФ — ведь теперь российские эксперты смогут проанализировать устройство и модернизировать свое вооружение таким образом, чтобы в перспективе обходить действие американской технологии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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