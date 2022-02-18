Коротченко рассказал, как Россия должна реагировать на агрессию ВСУ в Донбассе

Известный военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко рассказал, как России стоит реагировать на агрессию Вооруженных сил Украины в Донбассе.

По его словам, руководствоваться в данном случае следует логикой неминуемой расплаты за гибель граждан России, которые проживают в регионе.

«Убивать безнаказанно граждан РФ, проживающих на Донбассе, нельзя. Исходя из этого, должна строиться вся логика политического и военного реагирования России на действия ВСУ», — приводит слова из публикации Коротченко в социальной сети издание «Свободная пресса».

Ранее в ЛДНР заявили о том, что обстрелы позиций самопровозглашенных республик в Донбассе со стороны ВСУ в течение последних суток существенно участились. В ЛНР отчитались о том, что ударами были накрыты пять населенных пунктов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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