В профсоюзе работников скорой сообщили, что ковид добил медицину в России

В профсоюзе работников скорой помощи считают, что пандемия коронавируса добила отечественную медицину. Медики страны уже перестали мириться с этим - волна возмущений поднимается все выше. О них говорили на программе «Вакцина правды» в студии «ЦарьГрада» .

В начале февраля, как сообщали СМИ, медсестры роддома в Коломне объявили голодовку. Готовят акцию протеста и фельдшеры скорой помощи в Подмосковье. Работники отделения скорой помощи Ишимбайской районной больницы в Башкирии были вынуждены выходить на забастовки. В основе всех этих протестов невыносимые условия труда во время пандемии.

Дмитрий Беляков, председатель независимого профсоюза работников скорой помощи, отметил, что в медицине было множество проблем и до появления коронавируса. После того, как началась пандемия, работники скорой помощи, помимо своей непосредственной работы, вынуждены отрываться на заполнение «бумажек». Объем такой работы вырос существенно. Не говоря уже о том, что медикам нередко приходится работать в условиях дефицита медпрепаратов и инструментов.

По словам Белякова, на скорую помощь во время пандемии частично легли и функции поликлиник. Так, россияне, которые по несколько дней не могли дождаться врача из-за того, что «поликлиническая служба развалена полностью», звонят в скорую помощь.

«Также у нас есть такая штука, как согласие на осмотр. Если работать по закону, мы сначала должны пациенту объяснить, зачем мы приехали, что мы с ним будем делать, выслушать его вопросы. И только получив его подпись после этого, врач может начать оказывать помощь. Это вообще нонсенс», - говорит Беляков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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