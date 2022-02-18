Артиллерия ВС РФ оперативно развернута в 5 километрах от границы с Украиной

Военные корреспонденты сообщили о развертывании российской артиллерии неподалеку от границ с Украиной — согласно данным очевидцев, в 5 км от границы Украины и Белоруссии сконцентрировались средства полевой артиллерии ВС РФ. Об этом пишет «Avia.pro».

По информации жителей Белоруссии, не менее 150 единиц военной техники РФ выдвинулось в н.п Киров — он расположен в 5 километрах от украинско-белорусской границы. Перемещение российской техники было зафиксировано сразу же после того, как ВСУ провели массированные обстрелы территорий ДНР и ЛНР — не исключено, что такие меры РФ станут предупреждением для Киева.

«Российская военная техника и вооружение развёрнуты всего лишь в 120 километрах от Киева, что явно говорит о готовности Москвы провести решительные действия. Тем более что украинская армия снова начала массированные обстрелы прифронтовых регионов в Донбассе, где проживает население с российскими паспортами», - прокомментировали специалисты.

Эксперты добавили, что агрессия ВСУ в отношении ДНР и ЛНР является очевидным уходом от Минских договоренностей, за что Москва может предпринять самые серьезные действия в отношении украинской стороны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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