Близ границы с Украиной заметили танковую колонну российской «армии Дельта»

Российские танкисты загадали пользователям сети еще одну шараду, пишет информационное агентство «Русская весна».

Не успели еще стихнуть страсти вокруг обсуждения «армии Z», как «засветилась» колонна бронированной техники, обозначаемая как Delta.

Танки, на броню которых нанесен это загадочный танк, попали на видео , посмотреть которое можно в Телеграм-канале «Военкоры Русской Весны». Отмечается, что ролик был снят непосредственно близ границы с Украиной. Где именно, не уточняется.

Ранее резонанс в сети вызвали колонны танков с буквой Z. Обсуждение было действительно бурным, но единого мнения о том, что мог означать данный символ, не было.

Итак, есть уже «армия Z» и «армия Delta». Поэтому вполне вероятно, что вскоре мы увидим колонны бронированной техники с другими буквенными обозначениями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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