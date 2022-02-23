В Telegram появилось видео с украинским БТР, уничтоженным после попытки прорваться через границу с Россией

В Telegram-пространстве обнародовано видео с украинским БТР, уничтоженным после попытки прорыва через границу с Россией. Ролик выложен в Telegram-канале «Джокер ДНР».

«Донецкие бойцы поделились со мной своей видеосъемкой того, что осталось от украинских солдатиков, которые пытались прорваться через российскую границу», — такое сообщение оставил автор под роликом.

Напомним, ранее пресс-служба ЮВО проинформировала о том, что российским военнослужащим удалось ликвидировать пятерых членов украинской разведывательно-диверсантной группы, которой удалось проникнуть на территорию Ростовской области.

В ходе операции по обезвреживанию также были уничтожены две БМП, которые прорвались в регион с целью эвакуации диверсантов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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