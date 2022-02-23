Появилось видео ввода российских войск на Донбасс из Ростовской области

На территорию признанных Россией Луганской и Донецкой народных областей Министерство обороны России, выполняя распоряжение президента страны Владимира Путина, вводит подразделения российской армии, пишет «Военное обозрение».

Первые колонны бронетехники были замечены очевидцами еще в ночь с понедельника на вторник. Они держали курс на ДНР. Позже появились сообщения о прибытии войск вместе с техникой и в ЛНР. При этом на видео, которые стали выкладывать в Сети, «засветились» и автобусы с военнослужащими.

«Колонны бронетехники входят со стороны Ростовской области», — проинформировал Телеграм-канал «Че по Ростову» еще ночью 22 февраля, пишет газета «Ростовская область сегодня».

[media=https://youtu.be/TeHf0Oy1Bi0]

Между тем данная информация официально никем не подтверждается. Присутствие российской армии в Донбассе возможно, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин во время сегодняшней пресс-конференции. Пока же, по его словам, российских войск в ДНР нет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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