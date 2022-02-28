Эксперты рассказали, зачем Путин привел ядерные силы в режим особой готовности

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Эксперты рассказали, зачем Путин привел ядерные силы в режим особой готовности
В России
Фото из открытых источников

Вчера российский президент Владимир Путин распорядился перевести силы стратегического сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Эксперты, с которыми пообщались наши коллеги из издания «КоммерсантЪ», обратили внимание на то, что, не считая учений, ядерные силы не переводились в это состояние со времен окончания холодной войны. Так зачем же глава государства принял такое решение?

«Скорее всего, речь идет о приведении системы управления ядерными силами в состояние, которое делает силы сдерживания более устойчивыми в случае нападения, — предположил Павел Подвиг, являющийся руководителем проекта «Стратегическое ядерное вооружение России» и старшим научным сотрудником Института ООН по исследованию проблем разоружения.

По его словам, система сил стратегического сдерживания устроена таким образом, чтобы в мирное время передача приказа на старт физически была невозможна.

«Но в случае нападения, зафиксированного системой предупреждения о пусках ракет, высшее руководство может выдать так называемую предварительную команду, которая делает возможной передачу приказа», — сказал специалист, обратив что после команды система может действовать, даже если с президентом что-то случилось.

Эксперт допустил, что в отдельных случаях «предварительная команда» может привести к таким практическим действиям, как выход подводных лодок из портов, а также погрузка оружия на бомбардировщики и их рассредоточение.

Научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник сообщил, что повышение уровня готовности предполагает множество различных действий - это и подготовка части полков на мобильных комплексах («Ярс», «Тополь-М») к выходу в поле, и ракетные подводные крейсеры стратегического назначения на Севере и в Тихом океане, подача крылатых ракет с ядерными боеприпасами.

«Разумеется, параллельно приводится в готовность и система управления: от подземных запасных командных пунктов до воздушных. Они же „самолеты Судного дня“. Масштабы и степень этих мероприятий определяют готовность сил в целом», — заключил он.

А Василий Лата, главный научный сотрудник Военной академии РВСН, уверен, что приказ президента России нацелен «не на эскалацию конфликта с западными странами, а наоборот, на предотвращение его обострения».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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