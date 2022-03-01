«Без церемоний»: Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов

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«Без церемоний»: Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов
В России
Фото из открытых источников

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о потерях в рядах бойцов в ходе проведения спецоперации на территории Украины. Он также заявил о том, что России следует перейти к крупномасштабным мероприятиям, сообщает телеканал «ЦарьГрад».

По мнению Рамзана Кадырова, украинцам надо перестать жить под диктовку Запада и следует самим выбирать свою судьбу.

«Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло, ещё шестеро получили ранения разной степени», - проинформировал глава Чечни.

В этой связи, полагает он, РФ следует переходить к мероприятиям по уничтожению нацистов.

«И я считаю, что нужен новый приказ, без лишних церемоний», - сообщил Кадыров.

Россия начала проводить спецоперацию на территории Украины 24 февраля.

Из-за нее страны Запада объединились против РФ и едва ли не ежедневно вводят новые пакеты санкций. Многие государства закрыли для России свое небо. Санкции в банковском секторе уже сказались на отечественной экономике. Центробанк вчера рекордно повысил ключевую ставку - сразу до 20%.

Кроме того, страна из-за решения многих федераций оказывается за бортом главных спортивных соревнований. К примеру, наша сборная по футболу лишена возможности принимать участие в турнирах под эгидой УЭФА и ФИФА.

В социальных сетях граждане РФ выказывают возмущение. К реакции Запада, которая может привести к ухудшению уровню жизни каждого человека, никто не был готов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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