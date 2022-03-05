Мобилизация медработников в России 2022: правда и вымысел

Эксперты прокомментировали новость о том, что Россия готовит провести мобилизацию медработников.

В Сети даже появились снимки «приказа» «Об исполнении гражданами, пребывающими в запасе ВС РФ, обязанностей по воинскому учету». При этом непонятно, кто является автором этого «приказа», пишет «Медвестник ». Из текста документа непонятно, кого будут проверять.

Журналисты решили разобраться, кого затронет этот документ. Согласно Постановлению Правительства РФ № 719 от 27.11.2006 «Об утверждении Положения о воинском учете», учет необходим для выяснения качественного и количественного состава «призывных и мобилизационных ресурсов».

Так, поскольку российские врачи являются военнообязанными, они могут быть мобилизованы в военное время. «Приказ», который попал в Сеть, касается ежегодного процесса сверки информации о запасниках.

Но немало медиков, изучив этот «документ», склоняются к тому, что это лишь фейк, и говорят, что не получали таких писем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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