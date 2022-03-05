Мобилизация медработников в России 2022: правда и вымысел

По данным издания «Syrian Arab Army News» Украина получает оружие от стран НАТО через погранпереход Чоп-Захонь. SAAN пишет о том, что через границу
На территорию Украины начали прибывать добровольцы из разных стран мира. Так, американское издание Vice показало видео, как бывший британский военный
В Польшу прибыли генералы ВС США, о чем свидетельствуют данные из открытых мониторинговых ресурсов. Так, flightradar24 предоставляет информацию о
О военном значении Одессы в военной спецоперации, которую проводит на территории Украины Россия, рассказал военный эксперт, капитан 1-го ранга в
Генштаб ВСУ сообщает о том, что российские корабли Военно-морского флота уже вблизи Одессы. Сейчас Россия проводит на территории Украины специальную
Полковник Сергей Хатылев рассказал о том, как проходит военная спецоперация на территории Украины. Он отметил, что российские вооруженные силы
В интернете появилась информация об активных перелетах военно-транспортной авиации стран НАТО в Польшу. В течении последних нескольких дней, в Польшу
В ходе военной спецоперации на территории Украины погиб заместитель командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск РФ генерал-майор Андрей
США все же продолжает занимать сдержанную позицию касательно военной спецоперации, проводимой Россией на территории Украины. Так, эксперты уверены,
В состав украинского иностранного легиона могут войти добровольцы из Японии. Об этом сообщает японская пресса, отмечая, что уже порядка 70
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