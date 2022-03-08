Приложение российской соцсети ЯRus догоняет Telegram по числу скачиваний 

Команда молодой отечественной соцсети ЯRus сообщила о росте числа скачиваний их приложения в Apple Store и Google Play. Всего за сутки число его установок выросло в 100 раз. Из-за этого, в частности, наблюдаются проблемы в работе соцсети.

Соцсеть ЯRus столкнулась с наплывом новых пользователей на фоне блокировки TikTok, Twitter и Facebook на территории РФ. В рейтинге по числу скачиваний приложение новой соцсети уже сравнялось с мессенджером Telegram.

Одновременно с притоком новых пользователей команда ЯRus фиксирует сбои в работе приложения, на которые влияют также хакерские атаки. Из-за того, что американские корпорации, в частности Cisco и Cogent, отказались от работы с российскими компаниями, работа ряда сервисов была замедлена. Команда разработчиков ЯRus сообщила, что будет работать над улучшением приложения и стабилизацией его работы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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