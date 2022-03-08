Приложение российской соцсети ЯRus догоняет Telegram по числу скачиваний 

Image 16+
Приложение российской соцсети ЯRus догоняет Telegram по числу скачиваний 
В России
Фото из открытых источников

Команда молодой отечественной соцсети ЯRus сообщила о росте числа скачиваний их приложения в Apple Store и Google Play. Всего за сутки число его установок выросло в 100 раз. Из-за этого, в частности, наблюдаются проблемы в работе соцсети.

Соцсеть ЯRus столкнулась с наплывом новых пользователей на фоне блокировки TikTok, Twitter и Facebook на территории РФ. В рейтинге по числу скачиваний приложение новой соцсети уже сравнялось с мессенджером Telegram. 

Одновременно с притоком новых пользователей команда ЯRus фиксирует сбои в работе приложения, на которые влияют также хакерские атаки. Из-за того, что американские корпорации, в частности Cisco и Cogent, отказались от работы с российскими компаниями, работа ряда сервисов была замедлена. Команда разработчиков ЯRus сообщила, что будет работать над улучшением приложения и стабилизацией его работы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Приложение российской соцсети ЯRus догоняет Telegram по числу скачиваний 

Сегодня, 13:33

Мобилизация медработников в России 2022: правда и вымысел

5-03-2022, 11:13

«Без церемоний»: Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов

1-03-2022, 13:28

Эксперты рассказали, зачем Путин привел ядерные силы в режим особой готовности

28-02-2022, 11:13

Появилось видео ввода российских войск на Донбасс из Ростовской области

23-02-2022, 17:13

В Telegram появилось видео с украинским БТР, уничтоженным после попытки прорваться через границу с Россией

23-02-2022, 11:53

Близ границы с Украиной заметили танковую колонну российской «армии Дельта»

23-02-2022, 11:18

Российский кинопатриотизм. Кто снимает фильмы про настоящих героев и почему эти картины так популярны

21-02-2022, 17:02

Артиллерия ВС РФ оперативно развернута в 5 километрах от границы с Украиной

18-02-2022, 23:08

В профсоюзе работников скорой сообщили, что ковид добил медицину в России

18-02-2022, 17:18

Коротченко рассказал, как Россия должна реагировать на агрессию ВСУ в Донбассе

18-02-2022, 11:53

Военные РФ успешно захватили сверхсекретное оборудование с американской АПЛ Virginia

16-02-2022, 11:13

Россия может выпустить по силам НАТО одновременно 536 ракет

11-02-2022, 10:08

Профессор Шафалинов объяснил, почему многократно привитый от COVID Жириновский заболел коронавирусом

11-02-2022, 10:03

Ситуацию с многократно вакцинированным Жириновским профессор Воробьев назвал уроком для всех

10-02-2022, 12:28

«МК»: Почему в РФ за год умерло свыше миллиона человек

8-02-2022, 15:53

Россия разместила свои войска на расстоянии в 13 км от границы с Украиной

8-02-2022, 09:58

Пенсионерам в России рассказали о выплате 6 000 рублей на продукты питания с апреля 2022 года

7-02-2022, 19:48

В России выявлено пятикратное завышение цен на ПЦР-тесты частными лабораториями

4-02-2022, 11:03

ВКС России массово перебрасывают ударные вертолеты к побережью Азовского моря

3-02-2022, 17:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
19FortyFive: российский ракетный крейсер «Москва» готовится поддержать атаку на Одессу
  • 5-03-2022, 17:58

19FortyFive: российский ракетный крейсер «Москва» готовится поддержать атаку на Одессу

Российские десантные корабли приблизились к Одессе и могут начать ее штурм. Об этом пишет 19FortyFiv, отмечая, что поддержку десантникам может

Ракетный удар военных России уничтожил танковый завод в Житомире
  • 6-03-2022, 16:23

Ракетный удар военных России уничтожил танковый завод в Житомире

В ночь на 6 марта российская армия нанесла ракетный удар по танковому заводу в Житомире. В ходе удара удалось разрушить ряд важных цехов этого

Эксперт Кашин объяснил стратегическую важность взятия Мариуполя
  • 6-03-2022, 09:28

Эксперт Кашин объяснил стратегическую важность взятия Мариуполя

Стратегическую важность взятия Мариуполя объяснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он

В Генштабе ВСУ признали, что России удалось проложить сухопутный коридор в Крым
  • 6-03-2022, 15:58

В Генштабе ВСУ признали, что России удалось проложить сухопутный коридор в Крым

Россия смогла проложить сухопутный коридор в Крым, что признают в Генштабе ВСУ. Российские военные взяли в плотное кольцо Мариуполь. И это, по мнению

На территорию Украины прибыли 8 военных самолетов из Польши
  • 5-03-2022, 15:48

На территорию Украины прибыли 8 военных самолетов из Польши

На территорию Украины прибыли 8 военных самолетов из Польши. Пилотировать самолеты будут польские военные, но в форме офицеров ВСУ. Они дислоцируются

Wall Street Journal: США платит цену за пренебрежение Ближним Востоком
  • Вчера, 11:38

Wall Street Journal: США платит цену за пренебрежение Ближним Востоком

Союзники США на Ближнем Востоке начали отворачиваться от Вашингтона. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal, передает ИноСМИ .

Новости партнеров
Новости партнеров
Эксперт: Мир стоит на пороге большой войны и обвала рынка акций США на 85%
  • 6-03-2022, 20:23

Эксперт: Мир стоит на пороге большой войны и обвала рынка акций США на 85%

Китай может провести военную спецоперацию на Тайване после того, как Россия завершит свою на территории Украины. Сейчас, по словам аналитика Чарльза

В Италии рассказали, как западное оружие попадает на территорию Украины
  • 6-03-2022, 09:03

В Италии рассказали, как западное оружие попадает на территорию Украины

Западные страны продолжают поставлять Украине вооружения, завозя его через «безопасные» пункты на украинско-польской границе. Об этом сообщает Il

Суд Петербурга приговорил к условному заключению водителя, устроившего двойное ДТП на проспекте Славы
  • 5-03-2022, 15:18

Суд Петербурга приговорил к условному заключению водителя, устроившего двойное ДТП на проспекте Славы

Сегодня Фрунзенским районным судом Санкт-Петербурга был вынесен приговор в отношении мужчины, который находясь в состоянии сильного алкогольного

Сотрудники ФСБ Санкт-Петербурга поймали на взятке следователя СК Ленинградской области
  • 6-03-2022, 12:13

Сотрудники ФСБ Санкт-Петербурга поймали на взятке следователя СК Ленинградской области

Сегодня ночью Следственным комитетом Ленинградской области на двое суток был изолирован сотрудник СК по Всеволожскому району. Накануне вечером