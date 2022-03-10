Специалистам соцсети ЯRUS удалось отразить 7 тысяч иностранных кибератак 

Российские разработчики представили новое приложение ЯRUS, которое свои функционалом способно заменить сразу несколько социальных сетей иностранного происхождения. ЯRUS объединяет в себе функции ТикТок, Ютуб и Фэйсбук.

Полномасштабное продвижение новой отечественной платформы началось относительно недавно, но уже сейчас количество ее пользователей перевалило за 2 миллиона. Что же привлекает пользователей в российскую платформу ЯRUS? Пожалуй, самое главное качество, которая она предоставляет это надежность и застрахованность от всех внешнеполитических катаклизмов, которые то и дело сотрясают мир.

Многие отраслевые блогеры, ранее работавшие с иностранными соцсетями, уже начали переходить на ЯRUS, так как условия работы были изменены кардинально и в одностороннем порядке.

Быстрый рост популярности ЯRUS в период его первоначального становления, стал причиной давления на российскую платформу со стороны конкурирующих социальных сетей и их владельцев. Так, Гугл убирал приложение из своего магазина, но был вынужден согласиться с тем, что объективных причин наложения санкций на ЯRUS просто не было, и приложение было возвращено обратно.

В феврале российский рынок один за другим начали покидать крупные западные продукты и приложение ЯRUS показало феноменальный рост пользователей, не смотря на постоянные блокировки, хакерские атаки и оказание давление в СМИ. По данным аналитиков, всего 7 тысяч кибератак было зафиксировано из США, Европы, Украины, Японии и Кореи.

Борьба с приложением ЯRUS - это не только борьба цифровых гегемонов внутри конкурентной среды, но и борьба с успехом Российского продукта, который составил конкуренцию большим игрокам. Успех ЯRUS раздражал многих больших игроков и падение сервиса было на руку им всем, но компания выстояла, не смотря на резкий рост пользователей. В пресс-службе компании заявляют, что круглосуточно и всем техническим штатом работают над нормализацией работы приложения под серьезными нагрузками.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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