На территории России и Белоруссии задержаны предполагаемые «минёры» петербургских учреждений

Согласно заявлению официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в Подмосковье и Витебской области Белоруссии задержаны предполагаемые лидеры группировки лже-минёров, которая рассылала десятки сообщений о готовящихся терактах в различных учреждениях Санкт-Петербурга и других населённых пунктов страны.

Группа состояла из молодых людей от тринадцати лет до двадцати одного года. Заказы на рассылку ложных сигналов о минировании её участники получали через телеграм-канал, там же ими публиковались отчёты о проделанной работе. В течение последних трёх месяцев молодые люди отправили в подразделения регионального МВД более восьмидесяти писем с предупреждениями о взрывчатке, заложенной на стациях метро, в зданиях судов, школ, торговых центров, отделений полиции и других учреждений Санкт-Петербурга.

При проверках сообщений правоохранителями были эвакуированы более десяти тысяч человек и осмотрены более восьмисот учебных заведений. Все сигналы оказались ложными. В ряде регионов России по фактам лже-минирования возбудили в общей сложности более двадцати уголовных дел.

По адресам проживания подозреваемых проведены обыски и изъяты компьютеры, а также средства связи. Следствие продолжается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей