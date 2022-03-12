Ссора в соцсетях закончилась «минированием» школы в Кронштадте

В Politico прокомментировали публичную ссору Вашингтона и Варшавы. Автор издания Нахаль Туси уверена, что произошедшее стало настоящим подарком для
Токио не желает мириться с тем, что Курильские острова принадлежат России. Военный эксперт Сергей Маржецкий сообщил, что японская сторона,
Санкции Запада в отношении России вынуждают Москву идти на ответные меры. Эксперты уже проговаривают, во что может обойтись западной экономике отказ
В издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten появилась аналитическая статья о запуске Китаем в азиатском регионе процессдедолларизации. В статье
В семнадцатой школе Невского района Северной столицы ссора двух семнадцатилетних старшеклассниц закончилась поножовщиной. До того, как
Китайское издание «Хуаньцю шибао» опубликовало статью, которая указывает на просчет Вашингтона с отказом от российских нефти и газа, поскольку
В США заявили о том, что российская армия «увязла» в Украине. Ход военной спецоперации на территории Украины американцы уже начали сравнивать со
Российские разработчики представили новое приложение ЯRUS, которое свои функционалом способно заменить сразу несколько социальных сетей иностранного
О том, может ли начаться третья мировая война, рассказал военный обозреватель Виктор Баранец. Он полагает, что такой вариант развития событий на
Востоковед Евгений Сатановский высказал мнение о том, что американские военнослужащие, которые планируют принять участие в боевых действиях на
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