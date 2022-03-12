Ссора в соцсетях закончилась «минированием» школы в Кронштадте

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Ссора в соцсетях закончилась «минированием» школы в Кронштадте
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Накануне днём сотрудник Музея истории Кронштадта получила в социальной сети сообщение о теракте, готовящемся в здании шестьсот шестьдесят второй школы города. Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы и передала им информацию о поступившем сигнале. Страницу "ВКонтакте", с которой пришло письмо, заблокировали.

Правоохранители установили, что письмо с требованием пятидесяти тысяч евро было отправлено с аккаунта, принадлежащего несовершеннолетнему ученику восьмого класса из Санкт-Петербурга. Полицейские быстро нашли хозяина страницы и опросили его.

Выяснилось, что в ходе переписки у подростка возник конфликт с другим пользователем, после чего тот пообещал собеседнику устроить рассылку сообщений о терактах от его имени. Сам ученик к отправленной анонимке не причастен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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