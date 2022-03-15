Sun: запуск российской ракеты «Циркон» испугал Запад

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Sun: запуск российской ракеты «Циркон» испугал Запад
В России
Фото из открытых источников

Британский таблоид The Sun сообщил, что Россия показала кадры пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», которые испугали Запад. Отметим, что на сделанных в декабре кадрах запечатлен запуск ракеты в Белом море с фрегата «Адмирал Горшков». Показать видео решили на прошлой неделе, возможно, для того, чтобы психологически шокировать НАТО.

Как отмечает The Sun, «Циркон» разгоняется до скорости 7000 миль (11 тысяч км) в час и может всего за 5 минут достичь Лондона. Скорость снаряда настолько высока, что западные системы ПВО не успеют на него среагировать. Противник узнает о запуске ракеты лишь после того, как цель будет поражена.

Ранее в Москве неоднократно заявляли о том, что Запад может столкнуться с «невообразимыми последствиями», если бросит ей вызов из-за Украины. Поэтому страны НАТО не стали устанавливать бесполетную зону над Украиной, пишет The Sun.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Алекс Джоффе заявил о том, что Западу следует пересмотреть свое отношение к России и понять, какой ущерб могут нанести антироссийские санкции мировому рынку.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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