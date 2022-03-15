Sun: запуск российской ракеты «Циркон» испугал Запад

О втором этапе военной спецоперации на территории Украины рассказал депутат Госдумы, полковник Владимир Шаманов. По его словам, первый этап
Британский таблоид The Sun сообщил, что Россия показала кадры пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», которые испугали Запад. Отметим, что на
Ветеран спецназа Сергей Козлов рассказал об образе чеченца-горца, который наводит ужас на нацбатов Украины. Как стало известно, бойцы ВСУ убегают от
В США озвучили новый прогноз того, как будет далее развиваться военная спецоперация РФ на территории Украины. Бывший командующий армией США в Европе
Накануне днём сотрудник Музея истории Кронштадта получила в социальной сети сообщение о теракте, готовящемся в здании шестьсот шестьдесят второй
Александр Беглов на своей личной странице в соцсети «Вконтакте» сообщил о том, что властями Петербурга будут пресекаться все попытки коммерческих
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал мнение о том, что НАТО может в один день принять в свои ряды Финляндию и Швецию. По словам
Польский философ Рышард Легутко заявил о том, что для депутатов Европейского парламента Украина - экзотический мир, как Африка. По его словам, у
Аналитик Анатолий Вассерман полагает, что целью западных санкций является не Россия, а Китай. По его мнению, США стремятся к тому, чтобы санкции
США придется отказаться от идеи однополярного мира и попыток «подстроить» все под себя. Об этом пишет The American Spectator, отмечая, что причиной
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