Сантехник из ЖЭК оценил щедрость жительницы Петербурга, оставившей его в ванной наедине с бриллиантовым кольцом

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Сантехник из ЖЭК оценил щедрость жительницы Петербурга, оставившей его в ванной наедине с бриллиантовым кольцом
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Жительница Невского района Северной столицы несколько просчиталась, выясняя во сколько ей обойдётся небольшой ремонт в ванной комнате. Как оказалось, петербурженка сильно продешевила.

Накануне ночью в правоохранительные органы обратилась двадцатисемилетняя женщина, проживающая на улице Латышских Стрелков. Согласно предварительной информации, потерпевшая сообщила полицейским о том, что днём она вызвала через сотрудников ЖЭК сантехника для проведения мелкого ремонта в квартире.

Чистка труб и замена фильтров заняли у расторопного мастера всего семь минут. Обрадованная скоростью хозяйка даже не подумала выяснить причины столь ответственного подхода мужчины к своей работе. Ситуация прояснилась немного позже, когда потерпевшая обнаружила пропажу кольца с бриллиантом. Женщина забыла его на стиральной машинке в том же помещении, где трудился вызванный на подмогу гость.

Сейчас полиция приступила к проверке заявления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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