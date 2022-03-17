Посетитель итальянского ресторана в Петербурге спрятался в туалете и грозился взорвать заведение

Накануне ночью сотрудники правоохранительных органов посетили итальянский ресторан, расположенный в Центральном районе Северной столицы. Полицейских в заведение привлекло не изысканное меню знаменитой кухни, а звонок менеджера, сообщившего о клиенте, который забаррикадировался в туалете.

Помимо того, что другие посетители долго не могли попасть в известное помещение, его персоналу абсолютно не понравилось заявление странного гостя о готовности устроить в ресторане теракт с использованием взрывчатки.

Спустя некоторое время полицейские смогли вытащить из туалета сорокаоднолетнего приезжего из Липецкой области, который, судя по всему, находился под действием наркотических препаратов. Неадекватного клиента задержали и отвезли в камеру для того, чтобы он смог прийти в себя, пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

При осмотре заведения ничего подозрительного, как и ожидалось, найдено не было.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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