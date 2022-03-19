В Петербурге завели уголовное дело по факту поджога патриотической иномарки

В Кировском районе Северной столицы местный житель лишился автомобиля, привлекавшего горожан множеством патриотических наклеек. Возможно, именно это обстоятельство и привлекло неизвестного пиромана, поджёгшего авто.

То, что петербуржец пострадал в результате умышленных действий, сотрудники полиции определили сразу: на записях, сделанных камерами видеонаблюдения, отчётливо видно, как накануне ночью посторонний человек подходит к машине, проделывает возле нее некие манипуляции и спешно ретируется. В результате действия огня выгорело всё, что находилось под капотом иномарки, а также часть салона.

По факту поджога правоохранители возбудили уголовное дело по сто шестьдесят шестой статье Уголовного кодекса Российской федерации, говорящей об умышленном повреждении чужого имущества.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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