Аналитики NI: США не смогут защититься от российских гиперзвуковых ракет

Около суток назад в порту Севастополя появились боевые корабли без бортовых номеров. Их принадлежность и причину появления в этом регионе установить
Политолог Сергей Михеев сообщил о главных задачах российских военных в рамках спецоперации, которую они проводят на территории Украины. По его
Заместитель начальника штаба сухопутных войск ВСУ генерал Александр Гузевич представил сводку, заявив о военных успехах украинских военнослужащих в
НАТО может вмешаться в конфликт на территории Украины после 28 марта, полагает директор Института политических исследований Сергей Марков. 28 марта,
Военный стратег Пьер Сарвен заявил о том, что ни одна из стран Европы не может победить Россию. В интервью для немецкого издания Der Spiegel он
Накануне ночью сотрудники правоохранительных органов посетили итальянский ресторан, расположенный в Центральном районе Северной столицы. Полицейских
Украинские военные рассказали о том, что инструкторы НАТО покинули Украину, как только увидели успехи России в реализации военной спецоперации. Об
Задачи военной спецоперации на территории Украины будут выполнены к концу марта. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, передает « 360 ».
Руководитель транспортного комитета Северной столицы Кирилл Поляков заявил сегодня о том, что введённые против России санкции отразились на поставках
Действия России на территории Украины президент США Джо Байден назвал «бесчеловечными». Американский лидер обратился ко всем странам Запада с
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