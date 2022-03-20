Аналитики NI: США не смогут защититься от российских гиперзвуковых ракет

Автор аналитического издания The National Interest заявил о том, что США не смогут защититься от российских гиперзвуковых ракет.

В публикации рассказывается о недостаточном финансировании Вашингтоном разработки вооружения, которое бы защищало от гиперзвукового оружия, пишет ИноСМИ . Так, львиная доля военного бюджета тратится на разработку и создание наступательного вооружения. Только 6% уходит на оборонительные системы.

Поэтому для США важно обеспечить безопасность, создав достаточно эффективное оборонительное вооружение. Но на данный момент у американцев нет эффективной системы ПВО, которая могла бы осуществить перехват российской гиперзвуковой ракеты.

Пока еще идут разработки комплексов, которые бы могла осуществлять перехват межконтинентальных баллистических ракет на суше (GMD) и ракет ближнего и среднего действия (SM-3).

Исходя из современных реалий, эксперты призывают Пентагон к более сбалансированному распределению средств. В частности, важно создать комплексы, которые бы эффективно защищали от гиперзвуковых ракет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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