Таможенники Петербурга возбудили уголовное дело за попытку вывоза пулемётной ленты

Сотрудники Пулковской таможни задержали пулемётную ленту на двести пятьдесят патронов для модернизированного автомата Калашникова, которая находилась в международной посылке, отправленной на территорию Канады.

Согласно заключению экспертизы, изъятое содержимое посылки является военно-технической продукцией и может быть снаряжена патронами для использования по прямому назначению

В сопроводительных документах о вложениях такого рода ничего не сообщалось. Кроме того, вывозить из страны подобные предметы можно только после получения разрешения ФСВТС, которое выдаётся лишь организациям, осуществляющим военно-техническое сотрудничество, но никак не физическим лицам.

В отношении отправителя возбуждено уголовное дело, лента с коробкой изъяты в качестве вещдоков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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