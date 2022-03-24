Жительница Петербурга, ударившая ножом возлюбленного, вышла за него замуж

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Жительница Петербурга, ударившая ножом возлюбленного, вышла за него замуж
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сегодня объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила о приговоре, вынесенном местной жительнице, схватившейся за нож во время ссоры со своим приятелем. Петербурженка смогла доказать Московскому районному суду искренность своих чувств к потерпевшему, поэтому отделалась условным сроком наказания.

Напомним, что инцидент произошёл первого марта в одной из квартир по Пятому Предпортовому проезду. После совместного отдыха с компанией друзей между подсудимой и её молодым человеком вспыхнула ссора. Сожитель ударил женщину головой о кухонный ящик и зажал в углу, вследствие чего она оттолкнула пострадавшего рукой, в которой держала нож. Лезвие воткнулось мужчине в грудь.

На суде петербурженка заявила о том она и её друг уже заключили брак, проживают вместе, а случаев насилия кроме произошедшего ЧП между ними не было. Суд, поверивший женщине, назначил ей наказание в виде лишения свободы на три года условно с таким же испытательным сроком.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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