Жительница Петербурга, ударившая ножом возлюбленного, вышла за него замуж

Россия переходит к новой фазе военной спецоперации на территории Украины, которая будет нацелена на то, чтобы установить контроль на всех ключевых
23 марта в небе над пригородом Киева замечены два штурмовика Су-25 ВКС РФ. Они появились в районе города Ирпеня, где идут ожесточенные бои.
Публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, как Россия возьмет под контроль Одессу. Он уверен, что России даже не придется вводить
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Владимир Шаманов заявил о том, что Польшу ждут серьезные последствия, если она отправит своих военных на
Военный журналист Виктор Баранец заявил о том, при каких условиях военная спецоперация на территории Украины будет прекращена. Он подчеркнул, что
Призывная компания этого года продлится с первого апреля по пятнадцатое июля. Районные призывные пункты и городской сборный пункт объявили о своей
Сотрудники Пулковской таможни задержали пулемётную ленту на двести пятьдесят патронов для модернизированного автомата Калашникова, которая находилась
Британские инструкторы готовы обучать военнослужащих ВСУ пользоваться ПЗРК Starstreak. Как сообщает издание The Times, речь идет о переносном
Сегодня объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила о приговоре, вынесенном местной жительнице, схватившейся за нож во время ссоры со
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