NI: Россия не сможет сбивать F-35 и B-2 ВВС США своими комплексами С-300 и С-400

На страницах The National Interest обозреватель Крис Осборн прокомментировал возможности российских комплексов С-300 и С-400.

Он предполагает, что все же Россия не сможет использовать их, чтобы сбивать F-35 и B-2 ВВС США, передает ИноСМИ .

По мнению автора публикации, С-300 и С-400 не обладают технологиями, которые могут поражать такие цели. Он добавил, что «обнаружить цель и поразить ее — это разные вещи».

«Многие считают, что в связи с появлением новых систем ПВО самолетам-невидимкам труднее оставаться незамеченными. Но есть целый ряд причин, по которым реально уничтожить машину с низким уровнем демаскирующих признаков по-прежнему исключительно сложно, а то и невозможно», — сказал Осборн.

Сейчас США выступает против «военной спецоперации» РФ на территории Украины. И хотя Вашингтон уже не раз заявлял, что не намерен отправлять свои войска в Украину, тем не менее, на днях президент США Джо Байден заявил, что на применение Россией химического оружия, если такое произойдет, будет дан ответ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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