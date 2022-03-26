NI: Россия не сможет сбивать F-35 и B-2 ВВС США своими комплексами С-300 и С-400

Image 16+
NI: Россия не сможет сбивать F-35 и B-2 ВВС США своими комплексами С-300 и С-400
Наука и техника
Фото из открытых источников

На страницах The National Interest обозреватель Крис Осборн прокомментировал возможности российских комплексов С-300 и С-400.

Он предполагает, что все же Россия не сможет использовать их, чтобы сбивать F-35 и B-2 ВВС США, передает ИноСМИ.

По мнению автора публикации, С-300 и С-400 не обладают технологиями, которые могут поражать такие цели. Он добавил, что «обнаружить цель и поразить ее — это разные вещи».

«Многие считают, что в связи с появлением новых систем ПВО самолетам-невидимкам труднее оставаться незамеченными. Но есть целый ряд причин, по которым реально уничтожить машину с низким уровнем демаскирующих признаков по-прежнему исключительно сложно, а то и невозможно», — сказал Осборн.

Сейчас США выступает против «военной спецоперации» РФ на территории Украины. И хотя Вашингтон уже не раз заявлял, что не намерен отправлять свои войска в Украину, тем не менее, на днях президент США Джо Байден заявил, что на применение Россией химического оружия, если такое произойдет, будет дан ответ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
NI: Россия не сможет сбивать F-35 и B-2 ВВС США своими комплексами С-300 и С-400

Сегодня, 11:43

Аналитики NI: США не смогут защититься от российских гиперзвуковых ракет

20-03-2022, 09:18

Индийская EurAsian Time: Россияне по дурости угробили самолет ДРЛО А-100 «Премьер»

8-02-2022, 10:48

В Китае рассказали о 150-кратном отставании Су-57 от китайского J-20

31-01-2022, 14:08

Американскому «Javelin» не удалось пробить броню советского танка Т-64

28-12-2021, 17:33

Россия лидирует по количеству ядерных боеголовок

13-10-2021, 19:53

Комплекс РЭБ «Тирада» ВС РФ атаковал спутник-шпион НАТО над Ростовом-на-Дону

27-07-2021, 00:20

Иностранцы раскритиковали прототип нового российского самолета

20-07-2021, 21:35

The Aviationist рассказал о сходстве нового российского истребителя с самолетом из голливудского фильма

20-07-2021, 13:25

Эксперт Широкорад: Милитаризация космоса США дестабилизирует обстановку на Земле

20-07-2021, 00:25

Defence24: российские подлодки «Варшавянки» не могут находиться под водой дольше двух суток

15-07-2021, 15:20

Американская разведка: Китай теперь может уничтожать спутники США

15-07-2021, 11:25

Новая британская бронемашины Ajax оглушила военных во время испытаний

5-07-2021, 18:20

В США надеются, что компьютер, который не загружался с 2009 года, поможет восстановить работу «Хаббла»

24-06-2021, 08:20

В США обеспокоены из-за новостей о российском «КУБ-БЛА»

19-06-2021, 08:50

Defence24: Состояние российских истребителей МиГ-29 не позволяет им перехватывать авиацию НАТО

17-06-2021, 09:05

Израильская BlueBird Aero Systems поставила 100 беспилотников WanderB-VTO неизвестному заказчику из Европы

17-06-2021, 08:35

ВВС США разрабатывают микродроны на основе биологических материалов

16-06-2021, 18:05

Sina: Американцы готовятся к борьбе с «Авангардами» и «Кинжалами», которые недавно считали вымыслом

11-06-2021, 09:15

Министерство обороны РФ показало последствия авиаудара истребителя Су-34

7-06-2021, 15:50

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
19FortyFive: военные РФ могут использовать ядерное оружие на Западной Украине
  • Вчера, 17:48

19FortyFive: военные РФ могут использовать ядерное оружие на Западной Украине

Российская Федерация может использовать тактическое оружие с целью нанесения ударов по авиабазам и транзитным узлам. Как известно, данные точки

Россия переходит к новой фазе операции в Украине
  • 24-03-2022, 09:13

Россия переходит к новой фазе операции в Украине

Россия переходит к новой фазе военной спецоперации на территории Украины, которая будет нацелена на то, чтобы установить контроль на всех ключевых

Российские военные нанесли ракетный удар по военным объектам ВСУ в Днепре
  • Вчера, 11:33

Российские военные нанесли ракетный удар по военным объектам ВСУ в Днепре

По данным украинского воздушного командования «Восток», накануне вечером ВС России нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Днепре. Речь идет о том,

NI: Россия не сможет сбивать F-35 и B-2 ВВС США своими комплексами С-300 и С-400
  • Сегодня, 11:43

NI: Россия не сможет сбивать F-35 и B-2 ВВС США своими комплексами С-300 и С-400

На страницах The National Interest обозреватель Крис Осборн прокомментировал возможности российских комплексов С-300 и С-400. Он предполагает, что

Джо Байден обозначил условия ввода военных США и НАТО в Украину
  • Вчера, 11:48

Джо Байден обозначил условия ввода военных США и НАТО в Украину

США и НАТО могут вмешаться в украинский конфликт, предупредил президент США Джо Байден. Он заявил, что это может произойти, если Россия применит

Депутат Госдумы: армия РФ разгромит Польшу в случае вмешательства в конфликт в Украине
  • Вчера, 14:08

Депутат Госдумы: армия РФ разгромит Польшу в случае вмешательства в конфликт в Украине

Британское издание Daily Mail приводит слова депутата Госдумы Владимира Шаманова, который заявил о том, что вооруженные силы РФ разгромят польскую

Новости партнеров
Новости партнеров
Жительница Петербурга, ударившая ножом возлюбленного, вышла за него замуж
  • 24-03-2022, 22:58

Жительница Петербурга, ударившая ножом возлюбленного, вышла за него замуж

Сегодня объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила о приговоре, вынесенном местной жительнице, схватившейся за нож во время ссоры со

Правоохранители Санкт-Петербурга возбудили очередное дело о реабилитации нацизма
  • Вчера, 13:48

Правоохранители Санкт-Петербурга возбудили очередное дело о реабилитации нацизма

Накануне оперативники Центра «Э» посетили квартиру пятидесятилетнего петербуржца, проживающего в Выборгском районе города. Вместе с ними туда же были

Джо Байден произнес странную речь перед американскими военными в Польше
  • Сегодня, 11:28

Джо Байден произнес странную речь перед американскими военными в Польше

Джо Байден прибыл с визитом в Польшу, где выступил с речью перед 82-ой воздушно-десантной дивизией США, которая находится на территории Польши. В