Петербургский грузчик «пообщался» с соседом, используя молоток

Накануне ночью сотрудники полиции Красносельского района получили «подарок» в виде нетрезвого гражданина, вооружённого ножом и молотком.

Наряд на улицу Коммунаров вызвал случайный прохожий, заметивший возле одной из девятиэтажек мужчину, размахивающего ручным инструментом. Его соперник слабо пытался обороняться от стремительного натиска противника, но сделать ничего уже не мог.

Срочно выехавший на вызов наряд правоохранителей задержал агрессора. Выяснилось, что сорокаоднолетний грузчик, проживающий в соседнем доме, коротал вечер в компании со своим соседом и бутылкой. Пока неизвестно, в какой момент и из-за чего между собутыльниками произошёл конфликт, но итог его оказался довольно плачевным: вспыливший грузчик схватился за молоток и нож, после чего напал на своего компаньона.

Пострадавший с открытой ЧМТ, ножевыми ранами и несколькими переломами госпитализирован в тяжёлом состоянии. Задержанному грозит уголовная статья за покушение на убийство. Как оказалось, опыт у мужчины уже есть: он уже отбывал четырнадцатилетнее наказание за аналогичное преступление.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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