Toronto Star: у РФ уже есть ракеты, которые система ПРО НАТО даже не заметит

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Toronto Star: у РФ уже есть ракеты, которые система ПРО НАТО даже не заметит
Наука и техника
Фото из открытых источников

Канадское издание Toronto Star пишет о том, что Россия создала ракеты, незаметные для систем ПВО НАТО.

Россия уже показала, что обладает ракетами, способными успешно обходить средства ПВО. Это гиперзвуковые ракеты, которые применялись при ударах по территории Украины.

Обозреватель Жак Галан пишет о том, что нынешние планы Канады усилить ПВО в Арктическом регионе запоздали. На их реализацию понадобятся годы, тогда как Россия продолжит и далее развивать свое вооружение.

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ведомством будет представлен серьезный пакет реформ, связанный с модернизацией NORAD. Но, как отмечает автор публикации,  «у русских уже есть такие ракеты, которых ПРО даже не в состоянии заметить».

Пока же на вооружении Канады РЛС, которые, по оценкам рядов экспертов, давно устарели, так как их устанавливали более 30 лет назад. И они, уверен автор публикации, не смогут защитить Канаду от ракетных ударов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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