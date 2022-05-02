Financial Times: в армии РФ не хватает высокоточных ракет

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Financial Times: в армии РФ не хватает высокоточных ракет
В России
Фото из открытых источников

У России существенно сократились запасы высокоточных ракет, удары которыми она наносит по территории Украины. Об этом пишет Financial Times.

Оперативно восполнить израсходованные запасы РФ не может, поскольку российская промышленность не может справиться с такой нагрузкой, так как ракеты расходовались быстро и в больших объемах. Санкции же усугубляют ситуацию, поскольку затронули в том числе ВПК РФ, из-за чего возникли проблемы с поставками определенных комплектующих.

«Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится переправлять ракеты «Калибр» с других стратегических объектов, где они находятся. Это указывает на то, что их запасы высокоточного оружия истощаются», — заявляет источник издания.

Сейчас идет передислокация крылатых ракет морского базирования. Вывозятся ракеты с Дальнего Востока и Сибири.

Ранее в СМИ прозвучала информация о том, что РФ выпустила по территории Украины высокоточных ракет на 7 млрд долларов. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр несколькими днями ранее заявила, что по территории Украины РФ выпустила уже большее 1 тыс. высокоточных ракет. По ее словам, с 24 февраля запасы высокоточных ракет  в РФ сократились более чем в 2 раза.

Напомним, Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля. Об опасности для РФ затяжного конфликта предупредил ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он подчеркнул, что санкции влияют в той или иной мере на различные отрасли, и переформатирование российской экономики не произойдет за недели или месяцы. Поэтому стоит ожидать длительный сложный период, а уже в этом году инфляция может вырасти до 20%.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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