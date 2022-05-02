Опасающийся за свою жизнь Тиньков заявил, что его заставили продать банк

Олег Тиньков, основатель Тинькофф-Банка, дал интервью газете The New York Times, в котором признался, что после заявления с критикой «спецоперации» опасается за свою жизнь. Он уже лишился части своих активов - долю в банке его буквально вынудили продать. Причем, за «копейки».

«Я не мог торговаться. Это состояние заложника — берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться», — пояснил Тиньков.

Как пишет «МК» , после его заявления о «спецоперации» РФ на Украине «представители Кремля» связались с руководством Тинькофф Банка и пригрозили национализацией в случае, если Тиньков откажется от продажи своей доли.

По оценкам Тинькова, Владимир Потанин заплатил ему только 3% от реальной стоимости доли в банке.

«Интеррос» объявил о приобретении 35% в TCS Group у семьи Тинькова 28 апреля.

Также в интервью NYT Тиньков предприниматель заявил, что многие представители бизнеса в РФ разделяют его позицию по Украине. Это следует из частных бесед с ними, потому что, как утверждает банкир, публично они выступать боятся.

Тиньков признался, что из Кремля с ним никто и никогда не связывался - по крайней мере, напрямую. Однако от своих друзей, у которых имеются связи в спецслужбах, он узнал, что его жизни угрожает опасность. Посему он поспешил нанять телохранителей.

Напомним, Олег Тиньков ранее открыто выступил против «спецоперации» России на Украине. Действующее руководство банка вскоре после этого поспешило уточнить, что он уже не является руководителем структуры.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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