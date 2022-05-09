Леонков рассказал, какую опасность армии Польши и Румынии могут представлять для России

На фоне спецоперации России в Украине, которая, как уверяет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «идет по плану», в Польше и Румынии стартовали военные учения. Боевая техника НАТО активно перемещается к границам. Румынские власти заявляют, что маневры проводятся в целях собственной безопасности, а не в целях эскалации ситуации в соседней стране, поэтому не должны вызывать беспокойства с чьей-либо стороны. Учения были спланированы заранее.

«Польша по этому поводу ничего не говорила, но обозначила районы, где эти учения будут проходить. Фактически они проводят учения по мобилизационным предприятиям на территории Польши», — говорит военный эксперт Алексей Леонков.

Лично он расценивает маневры как провокационные, но признает: учения действительно были заранее объявленными и не являются внеплановыми. Так что поводов для беспокойства нет. Если бы это было не так, Минобороны РФ бы уже высказалось по данному поводу.

«Если мы не высказываемся, значит, все под контролем», - цитирует Леонкова издание «Украина.ру».

Он также добавил, что провокации исключать нельзя, поэтому войска и находятся в состоянии боевой готовности.

Румыния и Польша не один год получали поддержку от США. Американцы разместили на их территории свои системы ПРО, напомнил специалист.

В заключение Леонков уже в традиционной для гостей студии тележурналиста Соловьева манере пригрозил ядерным вооружением.

«Не стоит забывать, что особый режим, в котором находится наша ядерная триада, никто не отменял», - подытожил собеседник издания.

Спецоперация России, напомним, уже третий месяц длится. По сообщениям СМИ, сегодня президент США Джо Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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