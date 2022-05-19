В Санкт-Петербурге двое детей попали в реанимацию после домашнего лечения

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В Санкт-Петербурге двое детей попали в реанимацию после домашнего лечения
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Накануне около восьми часов вечера врачи скорой помощи экстренно госпитализировали из квартиры на Загребском бульваре четырёхлетнюю девочку и её брата, которому на днях исполнится восемь лет. Причиной вызова медиков стала реакция на уколы, сделанные бабушкой пострадавших.

У детей были судороги, во время перевозки обоих пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Предварительный диагноз, поставленный несовершеннолетним пациентам – сильное отравление, в клинику они попали в тяжёлом состоянии.

Семья, в которой воспитываются дети, считается благополучной и приехала из Таджикистана. Сорокалетний отец трудится на предприятии инженером-технологом, тридцатидвухлетняя мать занимается домашним хозяйством. Уколы, от которых пострадавшим стало плохо, поставила бабушка. У пенсионерки есть диплом врача-терапевта, женщина пыталась антибиотиками вылечить внуков от простуды.

Чуть позже появилась информация о том, что в тот же день в городе серьёзно пострадал ещё один ребёнок. Девочку двух с половиной лет доставили в больницу после того как на неё опрокинулся чайник с кипятком. Двадцатилетняя гражданка Грузии рассказала медикам о том, что убрала закипевший чайник на шкаф, но дочка всё равно смогла до него дотянуться. Пострадавшую также госпитализировали в тяжёлом состоянии с ожогами тела и лица.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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