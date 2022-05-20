Петербургские правоохранители задержали несовершеннолетних, стрелявших в «неправильного» молодого человека в саду «Сен-Галли»

За пару недель до старта очередного этапа транспортной реформы в Петербурге так и не сделали заправки для нового общественного транспорта. Где
Сразу после того, как в США был принят закон о ленд-лизе, американские логистические суда, груженные вооружением для ВСУ, отправились с
Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Вооруженные силы Украины постоянно меняют тактику доставки вооружения с Запада на передовую. И тем не
На вооружении ВВС Украины оказалось гораздо больше боевых самолетов, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает онлайн-ресурс Авиа.про. По мнению
СМИ заинтригованы появлением у берегов острова Змеиный неизвестного корабля. Длина его порядка 100 метров. Однако спутниковые снимки, на которых он
Российские военные эксперты постепенно начинают обращать внимание пользователей сети на слабые стороны российской армии. Так, например, Юрий Кнутов в
Израильские военнослужащие принимают участие в вооруженном конфликте в Украине на стороне ВСУ. Об этом говорится в публикации издания «Israel Radar»,
Руководитель комздрава Северной столицы Дмитрий Лисовец на личной странице в соцсети «ВКонтакте» озвучил информацию о том, что региональное
Законодательство Северной столицы пополнится отдельным нормативным актом, регулирующим деятельность пчеловодов. Данная инициатива уже была принята в
Министр обороны Израиля Бени Ганц во время своего выступления на конференции в университете имени Райхмана в Герцлии официально подтвердил, что
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