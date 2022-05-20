Петербургские правоохранители задержали несовершеннолетних, стрелявших в «неправильного» молодого человека в саду «Сен-Галли»

Спустя два с лишним месяца оперативниками Центра «Э» были установлены личности подростков, подозреваемых в избиении двадцатилетнего петербуржца на Лиговском проспекте в саду «Сен-Галли». Помимо кулаков нападавшие использовали аэрозольный пистолет.

Полицейскими задержаны четыре человека возраста шестнадцати-семнадцати лет. Один из них учится в девятом классе, ещё один ничем не занимается, двое других обучаются в техникуме и академии. Как считают правоохранители, именно эта четвёрка пятого марта избила двадцатилетнего парня, причём во время драки кто-то из подростков применил аэрозольный пистолет, предположительно марки "Добрыня". Полицейские разглядели в основе произошедшего инцидента мотивы ненависти в отношении определённой социальной группы.

У задержанных изъяты ножи, кобура, одежда, в которую они предположительно были одеты в момент нападения, газовый баллончик, а также пневматический и аэрозольные пистолеты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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