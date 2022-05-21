В Выборге Ленинградской области военнослужащий ради развлечения открыл стрельбу из пистолета по посетителям компьютерного клуба и попал в ребёнка

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В Выборге Ленинградской области военнослужащий ради развлечения открыл стрельбу из пистолета по посетителям компьютерного клуба и попал в ребёнка
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Выборгский девятиклассник, сидевший в компьютерном клубе, получил лёгкие ранения после того, как военнослужащий из части, расположенной в Каменке, начал стрелять из пневматического пистолета по посетителям заведения, расположенного на улице Некрасова.

Инцидент произошёл накануне примерно в половине пятого вечера, когда в клуб зашёл уроженец Адыгеи, служащий гранатомётчиком. Двадцатиоднолетний молодой человек достал пневматический пистолет и начал стрелять в присутствующих. После того как стрелок вышел из помещения на улицу, его задержали. Четырнадцатилетнего мальчика доставили в медучреждение с ранами обоих бёдер.

Врачи больницы, осмотревшие несовершеннолетнего, отпустили его домой в удовлетворительном состоянии. Задержанного военнослужащего передали представителям военной комендатуры Выборгского гарнизона.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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