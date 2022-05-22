На десятилетнего жителя Петербурга напали собаки во время прогулки с мамой возле озера

Десятилетний мальчик попал в больницу после прогулки с мамой возле Верхнего Суздальского озера. На отдыхающих напали собаки, при этом одна из них смогла укусить ребёнка.

О произошедшем ЧП сотрудники полиции узнали накануне примерно в половине седьмого вечера от мамы пострадавшего. Со слов женщины, во время инцидента на её сына набросились сразу три собаки.

Покинув место происшествия, женщина уехала с мальчиком в клинику, заявив правоохранителям о том, что вернётся в отделение позже и напишет официальное заявление по поводу случившегося.

Спустя некоторое время к полицейским пришла телефонограмма из пятой детской больницы. Медики известили стражей охраны правопорядка о поступлении нового пациента. Согласно сообщению, в медучреждение действительно привезли десятилетнего мальчика, который был укушен животным в правую ягодицу.

Врачи оказали несовершеннолетнему необходимую медицинскую помощь и отпустили его домой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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