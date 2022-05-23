Восьмиклассник из Петербурга попал в больницу с ножевым ранением груди, но попытался скрыть истинную виновницу происшествия

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Восьмиклассник из Петербурга попал в больницу с ножевым ранением груди, но попытался скрыть истинную виновницу происшествия
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Накануне вечером в Колпино с ножевым ранением груди был госпитализирован ученик восьмого класса. Сам подросток утверждал, что получил повреждения случайно, упав на металлический штырь, тем не менее у врачей сложилось совсем другое мнение о характере раны. Сотрудники полиции смогли частично прояснить ситуацию, выявив предполагаемую виновницу ЧП.

Когда сотрудники скорой помощи прибыли на Вознесенское шоссе, где проживает пострадавший, брат школьника рассказал врачам историю о случайном падении, услышанную от раненного. Однако, после детального обследования в клинике, правоохранители получили телефонограмму о том, что у восьмиклассника диагностирована резаная рана грудной клетки, а в лёгких обнаружена кровь.

В то же время на месте происшествия оперативники выяснили, что подросток мог получить ножевое ранение во время игры. Вскоре в отдел вместе с законным представителем несовершеннолетней доставили и предполагаемую виновницу происшествия – ровесницу пострадавшего. Есть сведения о том, что у девочки изъяли возможное орудие преступления.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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