Обвиняемый в изнасиловании житель Петербурга сам явился в полицию для дачи объяснений

Связанные со скандально известным журналистом Александром Невзоровым* (включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции
Губернатор Северной столицы Александр Беглов в День города заявил, что инфраструктура города похожа на «слоенный пирог», и отметил, что местные
В сети появились спутниковые снимки, на которых запечатлен полностью уничтоженный ангар с военной техникой. Располагался объект в населенном пункте
Президент США Джо Байден заявил о том, что российский лидер Владимир Путин стремится стереть с лица земли идентичность Украины. Эти слова прозвучали
Сегодня на экспертизу, проверяющие законопроекты на предмет коррупционных составляющих, был передан документ, составленный по инициативе губернатора
Информационный портал «Русская Весна» опубликовал видео, снятое в лесах Украины, по всей видимости, украинским дроном. В кадры попали моменты ударов
Сейчас проект парома «Санкт-Петербург – Калининград» дорабатывается авторами. Как сообщил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей
На Западе заговорили сторонники России в вопросе «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом пишет издание Newsweek. Автор публикации
Турецкий военный аналитик Эрдоган Каракоус во время эфира на телеканале CNN Turk выступил с громким заявлением. Оно вызвало сильный резонанс как в
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый военный альянс, направленный против
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