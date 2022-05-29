Обвиняемый в изнасиловании житель Петербурга сам явился в полицию для дачи объяснений

Некая жительница Северной столицы обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании малознакомым человеком. Со слов девушки, мужчина якобы перед этим угостил её наркотиком.

Три дня назад двадцатиоднолетняя потерпевшая распивала спиртное в компании восемнадцатилетней подруги на Конюшенной площади. Вскоре к весело отдыхающей женской компании присоединились двое молодых людей. Как заявила возможная жертва насилия, новые знакомые угостили подружек наркотиком, после чего вся компания переместилась в квартиру младшей участницы вечеринки.

Наутро вторая девушка написала заявление о том, что один из гостей, видя её беспомощное состояние, решил им воспользоваться. Днём полицейские задержали молодого человека, находившегося в квартире с подругами. Вскоре сам подозреваемый пришёл в отделение, чтобы дать показания. Приятели не работают, обоим по двадцать шесть лет.

Потерпевшую направили в клинику, а подозреваемый подписал обязательство о явке. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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