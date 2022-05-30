Жительница Петербурга порезала брата ножом за рукоприкладство по отношению к своей дочери

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Жительница Петербурга порезала брата ножом за рукоприкладство по отношению к своей дочери
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Участник семейно-воспитательного конфликта, вспыхнувшего в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, отправился на больничную койку за чересчур суровую методику внушения правил поведения, которую он попытался применить в отношении своей племянницы. Не одобрившая рукоприкладства мать воспитываемой взялась за нож, чтобы урезонить слишком увлёкшегося брата.

Об инциденте, произошедшем на проспекте Энтузиастов, правоохранители узнали накануне днём, когда позвонившая в отделение девушка сообщила о скандале с кровопусканием. Со слов заявительницы, её избил дядя, а вмешавшаяся в процесс родственной "беседы" мать избитой напала на брата с ножом.

Прибывшие на вызов полицейские застали в квартире запах алкоголя и всех участников разбирательств. Тридцативосьмилетний любитель ремня отправился в клинику с ранениями плеча, лопатки, подмышки и груди в состоянии средней тяжести. Его сестра, за день до случившегося отметившая свою сорок седьмую годовщину, уехала в полицию вместе с ножом.

Пока на руках у женщины остался протокол о мелком хулиганстве, но не исключена возможность её участия в качестве подозреваемой в расследовании уголовного дела.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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