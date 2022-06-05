Авианосец ВМС США Kearsarge прибыл в Швецию, где он примет участие в военных маневрах по сдерживанию РФ, а также для ее предупреждения. Об этом говорится в публикации газеты The New York Times.

«В этой нейтральной стране, которая внезапно перестала являться таковой и взяла курс на НАТО, Kearsarge, прибывший всего через две недели после того, как Швеция и Финляндия объявили о своем намерении стать членами Североатлантического альянса, является выполнением обещания [защиты от РФ]. Но авианосец является предупреждением для этих стран об их собственных потенциальных обязательствах в случае возникновения конфликта», — пишут авторы.

Экипаж данного военного корабля насчитывает 2,4 тысячи человек. На борту авианосца могут находиться 26 истребителей и вертолетов.

Учения, в которых он будет задействован, состоятся в акватории Балтийского моря. Кроме Kearsarge, в них примут участие еще 45 военных кораблей, порядка 7 тысяч военных, а также 75 летальных аппаратов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей