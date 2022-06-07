США могли получить доступ к элементам российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Американским военным удалось получить доступ к элементам российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Ее фрагменты, а также другое трофейное оружие было передано Пентагону украинской стороной для тщательного изучения, объявили в США. Об этом сообщает ресурс Avia.pro со ссылкой на публикацию «Москва24».

В США исследователями была проведена техническая экспертиза фрагментов гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Особое внимание было уделено также изучению дальномеров и секций трофейных боеприпасов, которые достались украинским воинам в боях с российской армией.

Российские эксперты к заявлению американцев относятся с явным недоверием. Они склоняются к тому, что вряд ли фрагменты «Кинжала» после запуска и поражения цели могли уцелеть.

«Мощнейший взрыв — это далеко не единственный фактор, сводящий на нет вероятность того, что какие-либо фрагменты могли уцелеть. Кроме сильного взрыва, в момент разрушения ракеты создаётся высокая температура, динамический удар, огромные перегрузки, многие другие факторы», — приводит издание комментарий специалиста.

Возможно, США только создают нервное напряжение, пытаясь «играть» на изучении фрагментов ракет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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