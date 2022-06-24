Express: если британские наемники будут расстреляны, Лондон объявит войну Москве

Средства массовой информации Великобритании печатают на своих страницах сведения о том, что, если на территории Донбасса будут расстреляны граждане из этой страны, которых арестовали в Украине, то Лондон, с высокой степенью вероятности, будет вынужден объявить Москве войну.

В настоящее время руководитель МИДа Британии Лиз Трасс осуществляет переговоры с представителями Украины. Стороны проводят консультации по вопросу возможного освобождения британских военнопленных. Министр иностранных дел Великобритании уверена в том, что решение ЛДНР о казни фиктивное, ведь на британских наемников должна распространяться Женевская конвенция, так как задержанные граждане Британии официально состояли в ВСУ. По данным издания Express, если выход из сложившейся ситуации не найдут, Соединенное Королевство вполне может объявить войну Российской Федерации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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