Никколо Сольдо в статье «В бреду о России», опубликованной порталом Substack, рассказывает о том, какие варианты раздела России прорабатываются в административных кругах США.

Участники правительственной Комиссии Соединённых Штатов Америки по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) пригласили Сольдо принять участие в онлайн-брифинге на тему «Деколонизация России: нравственный и стратегический императив».

По мнению участников форума, РФ необходимо разделить на более мелкие государства с целью «деколонизации», а смена власти в России необходима для того, чтобы это государство могло присоединиться к «свободному миру».

«Пора учесть, что Москва сохраняет свое владычество над многими коренными нерусскими народами внутри границ своего государства. Пора увидеть и жестокость, с которой Кремль подавляет их национальное самовыражение и самоопределение», — говорится в анонсе.

На брифинге было предложено разделить Россию на Республику Сибирь, Республику Урал, Коми, Туву, Бурятию и другие суверенные территории.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей