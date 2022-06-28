Для туристов с паспортом гражданина РФ открыты поездки в 12 стран мира

С началом «спецоперации» на территории Украины любители путешествий из России столкнулись с трудностями. Дело в том, что все меньше стран готовы
Вблизи острова Змеиный совершили полеты американские истребители F-35. Об этом пишет портал Авиа.про, отмечая, что данные о полете американской
В последнее время много разговоров о том, что РФ в ходе специальной военной операции на Украине может применить ядерное оружие. The Atlantic пишет,
Многие петербургские выпускники 2020 и 2021 года не смогли попасть на праздник «Алые паруса» несмотря на то, что им ранее обещали возможность
С первого числа грядущего месяца в регионах России произойдёт ставшее уже традиционным увеличение тарифов на оплату коммунальных услуг.
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что россиян с замороженными заграничными счетами не стоит жалеть. Его слова опубликовала пресс-служба компании
Около четырёх часов потратил на дорогу в больницу житель Ленинградской области, пострадавший в результате нападения неизвестного. ЧП произошло в
С первого числа грядущего месяца поляки отменяют бесплатный проезд на междугородних поездах для беженцев с территории Украины. Кроме того, в стране
Стратегическую роль украинского острова Змеиный для ВС РФ раскрыл военный эксперт Владимир Евсеев. Он побеседовал с корреспондентом издания
Пресс-служба турецкой компании Baykar Makina объявила о том, что компания бесплатно передала в Украину три ударных беспилотника Bayraktar TB2.
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