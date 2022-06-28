Для туристов с паспортом гражданина РФ открыты поездки в 12 стран мира

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Для туристов с паспортом гражданина РФ открыты поездки в 12 стран мира
В России
Фото из открытых источников

С началом «спецоперации» на территории Украины любители путешествий из России столкнулись с трудностями. Дело в том, что все меньше стран готовы принимать россиян без виз. Кроме того, гражданам России стало сложнее получить визу в ряд государств. 

Помимо этого, проблема заключается еще и в том, что многие страны закрыли авиасообщение с Россией, в связи с чем добраться туда можно только с несколькими пересадками. Подобный отдых явно не доставит удовольствия. Туристические компании стараются подыскать удобные маршруты в страны, которые можно посетить без визы. Для поездки в эти страны достаточно только паспорта гражданина России.

Как стало известно, в нынешнем году можно отправиться в Белоруссию, Узбекистан, Южную Осетию, Армению, Грузию, Казахстан, Киргизию, Абхазию, Азербайджан, ОАЭ, Турцию и Египет. Но для россиян есть еще одна неприятная новость. Речь идет о том, что стоимость путевок заметно повысилась в сравнении с прошлым годом. Большинству россиян такой отдых просто не по карману. 

Скорее всего, многим российским туристам придется остаться дома в нынешний летний сезон.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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