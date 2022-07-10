МК: Путин начал сносить «пятую колонну» в России

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МК: Путин начал сносить «пятую колонну» в России
В России
Фото из открытых источников

Обозреватель «Московского Комсомольца» Дмитрий Попов заявил, что сейчас наблюдается саморазрушение либерального проекта. Таким мнением журналист МК поделился сегодня, 10 июля.

Для подтверждения своих слов автор статьи предлагает обратиться к событиям последних дней в западных странах. К примеру, премьер Британии Борис Джонсон не устоял под натиском скандалов и решил подать в отставку. Далее об уходе из должности заявил премьер Эстонии Кая Каллас, проводившая жесткую антироссийскую политику. Напоследок, под вопросом находится политическая судьба действующего канцлера Германии Клауса Шольца.

По мнению обозревателя, дальше нас ждет «демонтаж» пятой колонны в России, главная цель которого -  синхронизация устремлений внешней и внутренней политики и скорейшее достижение целей СВО. 

На фоне этого президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна по-настоящему еще не начинала вводить каких-либо санкций.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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