Новейшая российская ракета «Изделие 305» продемонстрировала высочайшую точность

Новейшая российская управляемая ракета «Изделие 305» может похвастаться высочайшей точностью. Боевое применение нового оружия, разработанного коломенским Конструкторским бюро машиностроения, Минобороны показало на видео.

Три независимые системы наведения позволяют боеприпасу поражать цели с расстояния 14,5 километра. Для этого вертолету-носителю даже не нужно залетать в контролируемую ПВО зону противника.

В результате испытаний авиационная ракета точно влетела в форточку. Она обладает высочайшей степенью точности и большим радиусом действия. Такой комментарий оставил военный эксперт Яков Кедми.

Технологичную системы наведения «Изделия 305» дополняет внушительная масса боевой части массой около 26 килограмм. Осколочно-фугасная БЧ способна точно и быстро поражать не только личный состав, но и совеременную бронированную технику и зенитные ракетные комплексы. В 2021 году этой ракетой вооружали ударные вертолеты Ми-28НМ, Ка-52М и Ми-8АМТШ-ВН.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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